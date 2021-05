Prečo som sa rozhodla písať BLOG?

Niekedy mám pocit, že neviem presne slovami povedať to, čo skutočne cítim a aký názor mám na určité veci či témy. Lepšie mi to ide, keď si to dám na papier.

A práve preto som sa rozhodla prispievať svojimi občasnými článkami.

No a o aké príbehy sa chcem s vami deliť?

Na začiatok určite chcem opisovať občasné bizardné či naopak magické momenty zo situácií, ktoré zažívam v mojej práci. O tom aké je to z pohľadu makléra, keď sa na nás a našu prácu tak často valia lavíny kritiky zo strany klientov či verejnosti všeobecne.

Možno je mojím cieľom pokúsiť sa tieto mýty vyvrátiť. Áno moja práca, dovolím si tvrdiť, tieto mýty búra, no nie v takej miere a sile, akú majú vo svojej moci obyčajné riadky na známom blogu. A práve preto som tu.

Taktiež sa rada dotknem aj témy pracovných vzťahov, to ako to funguje v takej realitnej kancelárií, ako si tam spolu nažívame. Alebo ako si varíme v tej našej ,,realiťáckej" kuchyni. Aj kávu samozrejme, ale aj naše príbehy. A všeobecne ako by to malo podľa mňa fungovať všade na rôznych pracoviskách. Veď viete, nikde to nie je idálne, no základom je si uvedomiť, čo je zlé a potom mať chuť to zmeniť. Nie?

A pokiaľ sa nato budem citiť, chcem sa deliť možno aj s mojím súkromným životom. S mojimi malými víťazstvami, prehrami či len naoko obyčajnými chvíľami s rodinou, priateľmi. Taký ten ženský pohľad na svet. Očami ženy pripravenej na výzvy tak doma ako i v práci. Ako sa cíti tá, ktorá tu je a vždy bude pre všetkých naokolo, no občas sa ocitá sama na pomyselnom ,,bojovom poli života".

Tak poďme nato!